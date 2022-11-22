ПФР рассказал о минусах возможной индексации пенсий работающим пенсионерам

Первый зампред правления Пенсионного фонда (ПФР) Наталия Петрова сообщила, что отказ от индексации страховых пенсий работающим пенсионерам с 2016 года не сильно изменили показатели рынка труда, доходы населения и динамику развития экономики России.
Первый зампред правления Пенсионного фонда (ПФР) Наталия Петрова сообщила, что отказ от индексации страховых пенсий работающим пенсионерам с 2016 года не сильно изменили показатели рынка труда, доходы населения и динамику развития экономики России.
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