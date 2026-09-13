Спорт и диета
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Спорт и диета

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Почему я перестала верить в «возрастные нормы» сахара и что изменила в анализах

Почему я перестала верить в «возрастные нормы» сахара и что изменила в анализах

Когда я впервые задумалась о том, что скрывается за строчкой «глюкоза» в лабораторном бланке, мне было чуть за пятьдесят.

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