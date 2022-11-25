Наш потерянный мир

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Прошивая «Иглой»: мобилизованные подразделений ПВО выполнили боевые стрельбы на Сахалине

Прошивая «Иглой»: мобилизованные подразделений ПВО выполнили боевые стрельбы на Сахалине

С мобилизованными военнослужащими подразделений противовоздушной обороны на Сахалине проведены боевые стрельбы из переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла» по воздушным целям.

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