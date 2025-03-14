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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сен-Максимен о решении Моуринью оставить его вне состава: «Ложь поднимается на лифте, правда – по лестнице». Жозе ответил: «Если игрок в форме, ему не нужен лифт»

Форвард ранее не был включен в заявку на игру Лиги Европы против «Рейнджерс». После этого он написал в соцсетях: «Чтобы победить меня, потребуется нечто большее.

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