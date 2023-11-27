В Анапе на мель выбросило сухогруз под флагом Белиза

Спасатели разрабатывают план спасения терпящего бедствия судна.Сухогруз Blue Shark под флагом Белиза вечером 26 ноября сорвало с якорной стоянки во время погрузки ячменя для Египта в морском порту Тамань и прибило к берегу рядом с Анапой.
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