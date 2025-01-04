В Приднестровье хотят наладить прямые поставки российского газа

Депутат Верховного совета Республики Приднестровье Андрей Сафонов заявил, что Приднестровье и Россия должны исключить посредников в Молдавии в вопросах поставок газа в непризнанную республику, где проживают около 200 тыс.
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