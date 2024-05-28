При зачистке села Крынки обнаружилось, что подвалы домов заполнены телами боевиков ВСУ Татьяна АрестоваЖуткая находка в крошечном рыбацком поселке в Херсонской области заставила содрогнуться видавших виды бойцов.
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