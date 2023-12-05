Mash: отец актера Сергея Гармаша попал в реанимацию в Москве

Леонид Гармаш, 90-летний отец народного артиста России Сергея Гармаша, попал в реанимацию в Москве. У него возникли осложнения после перенесенной операции на тазобедренном суставе, написал Telegram-канал Mash.
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