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Москва выразила Баку демарш из-за заявлений о выборах в новых регионах РФ

Москва выразила Баку демарш из-за заявлений о выборах в новых регионах РФ

Россия выразила Азербайджану дипломатический демарш, это связано с заявлениями МИД республики о выборах в новых регионах РФ.

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Комментарии
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ГБ
Геннадий Бережнов
Подобные высказывания не отвечают характеру союзничества. МИД продолжает верить, что Алиев, Пашинян и Токаев союзники? Чем быстрее вы скажите истину, тем  быстрее она проявится и не будет несколько стульев, а только один у каждого. Будет понятно кто есть кто! А затягивать и ждать что одумаются, это мы прошли в Киеве.
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