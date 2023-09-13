Москва выразила Баку демарш из-за заявлений о выборах в новых регионах РФ

ГБ

Геннадий Бережнов

Подобные высказывания не отвечают характеру союзничества. МИД продолжает верить, что Алиев, Пашинян и Токаев союзники? Чем быстрее вы скажите истину, тем быстрее она проявится и не будет несколько стульев, а только один у каждого. Будет понятно кто есть кто! А затягивать и ждать что одумаются, это мы прошли в Киеве.