Джоли поразила новостью о своей личной жизни: Анджелина скоро снова станет мамой

Старшая биологическая дочь актрисы продемонстрировала независимость от родителей. Анджелина Джоли боится остаться одна LEGION-MEDIAФанаты Анджелины Джоли обсуждают неожиданную новость: в ее семье вскоре появится еще один ребенок! Правда, не биологический, а приемный.
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