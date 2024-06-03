Джоли поразила новостью о своей личной жизни: Анджелина скоро снова станет мамой

Старшая биологическая дочь актрисы продемонстрировала независимость от родителей. Анджелина Джоли боится остаться одна LEGION-MEDIAФанаты Анджелины Джоли обсуждают неожиданную новость: в ее семье вскоре появится еще один ребенок! Правда, не биологический, а приемный.