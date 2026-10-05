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Генерал-майор Михайлов: Россия нашла способ сделать так, что украинцы сами потребуют мира от Зеленского

Генерал-майор Михайлов: Россия нашла способ сделать так, что украинцы сами потребуют мира от Зеленского

СВО перешла в фазу принуждения к миру на условиях России, и это бьет по противнику не только на фронте.

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