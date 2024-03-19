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Невестка Ширвиндта рассказала о первой встрече с ним

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Валерий Светлый
УШЕЛ ШИРВИНДТ ШУРА... Печально страшный грустный день, От нас ушел сегодня Шура!... Всех, кто любил, накрыла тень, Ушла великая натура. Он был паяц не по рожденью, Он свет иронией разил, Он был далек от угождений, Но как страдал! Но как любил! Ума безмерная палата Растила мудрость в нем и смех, Шутя ушел он без возврата, Без веры в смех оставил всех. 15.03.2024.
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