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Расчет РСЗО «Град» поразил скопление живой силы ВСУ севернее Работино

Расчет РСЗО «Град» поразил скопление живой силы ВСУ севернее Работино

Действующий под позывным «Астра» артиллерист Вооружённых сил Российской Федерации проинформировал о том, что при помощи РСЗО «Град» личному составу группы «Днепр» удалось поразить большой отряд пехоты ВС киевского режима.

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