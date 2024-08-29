Действующий под позывным «Астра» артиллерист Вооружённых сил Российской Федерации проинформировал о том, что при помощи РСЗО «Град» личному составу группы «Днепр» удалось поразить большой отряд пехоты ВС киевского режима.
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