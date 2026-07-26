Военные новости...
НовостиБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военные новости ★ сводки СВО

1 434 подписчика

The Jerusalem Post: к ударам по Ирану тайно подключились две страны

The Jerusalem Post: к ударам по Ирану тайно подключились две страны

Как сообщила газета The Jerusalem Post со ссылкой Wall Street Journal, Бахрейн и Кувейт тайно направляли истребители для ударов по целям на иранской земле, что стало их первым прямым ответным действием против Тегерана.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии