Кому быть атаманом Краснодара: выбор должен быть верным

После последней публикации прошел день, и в адрес автора этих строк посыпались упреки. Если опустить высказывания о якобы моей несостоявшейся карьере (между прочим, в этом году Губернатор Вениамин Кондратьев лично вручил медаль «Заслуженный журналист Краснодарского края»), то все упреки сводятся к тому, что поднял проблему возни за атаманское кресло и вынес ее на страницы интернет-портала «ВК Пресс» в разделе «Казачий блог».