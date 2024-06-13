ЕР организовала по всей стране праздничные мероприятия в честь Дня России

Партия организовала по всей стране патриотические флешмобы, творческие и спортивные мероприятия, концерты и автопробегиКак сообщает сайт "Единая Россия", партия организовала по всей стране патриотические флешмобы, творческие и спортивные мероприятия, концерты и автопробеги.