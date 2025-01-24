Остались без заказов: всем покупателям на Wildberries, AliExpress и Ozon с 20 января – отмена заказов и безвозвратная потеря денег Ольга БезродняяФинансовый эксперт Попов предупредил заказчиков популярных маркетплейсов Wildberries, AliExpress и Ozon о потенциальной угрозе полной отмены заказов.
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