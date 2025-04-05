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Тульские новости

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В Туле загадочно пропала женщина в черном с зелеными глазами

В Туле загадочно пропала женщина в черном с зелеными глазами

Просьба максимального репоста! Помогите найти человека! Фото - по ссылке.В Туле в ночь на 5 апреля волонтеры объявили поиск 61-летней Марины Дрыкиной (Шаровой), которая бесследно исчезла 4 апреля после выхода из своего дома в микрорайоне Косая Гора областного центра.

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