Сергей ЕПолитикаСказ о том, как агент Пиебалгс Европу Нагибалс Только что стало известно имя того самого мужа, который обеспечил заоблачные цены на газ и всеобщую панику на еврорынке.Вернуться к статье105НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьDaddy BoА эти недоумки всё фамилии Петрова с Бошировым муслят! Можно подумать, что кроме русских и татар в "Кэйджиби" люди никаких других наций и народностей и не работали никогда. Или, что в Органах осталось всего два агента... ;-)Александр ЛисовскийЭто Вы о чём , или тут чей то комментарий выкинули ! Я вообще эту статью так и не понял . Нагородил он черт и что и ещё коммунистов сюда за уши притянул , так у нас и Путин и вся его .... были коммунистами , вернее ЧЛЕНАМИ , ну и что . Мы даём ЕС - 37 % , пусть заменят на более дорогой , нам больше останется . Это нам головы дурят , что у нас газа на 100 лет . Учёные из РАН говорят , что не более чем на 25 - 30 .ВМВладимир Минаков"Сказ о том, как агент Пиебалгс Европу Нагибалс"................. Да, знатно этот "прибалтийский тигр" воткнул европридуркам свою национенависть к России... Пусть теперь хлебают это пойло, недоумки...Их развели, как Бендер жителей славных Васюков, на возможность халявы - ветряная и солнечная - дармовые энергии... Вот только при отсутствии солнца и ветра будут, как в допотопное время, дома освещать свечками и керосиновыми лампами... А станки и оборудование на производствах запускать в работу при помощи волов, вертящих привод электрогенераторов... Ума нет - считай, калеки...ДмитрийКрасавчег! Наградить немедленно!Ludmila BlauaПочётной доской по головеЖитель Земли МакаренковБольше коммунистов, хороших и разных! Их учили не только Советский Союз разваливать, но и другие государственные объединения.ТБТатьяна БутоваЕС знает своих героев? Обвиняют-то нас и продолжают это делать.paul aleksandrВопрос один !,.. как такие придурки попадают на такие руководящие посты ?!?!?,.. хотя и вся его страна состоит из ему подобных !😃НБнаил Булатоввот такие пое..., извините, пиебалты только и попадают в руководители ЕС, других, с более приличными фамилиями, т.е. нормальных туда не берут, такие сами себе умные, а кому они в ЕС нужны -газа героям! вот девиз ЕС на зимуМельников АлександрГазпром зависит от Европейского Союза, так как не может весь добытый газ, даже после переработки и выделения этана, гелия иных редкоземельных материалов, сохранить в хранилищах в виде чистого топлива. Поэтому нуждается в долгосрочных контрактах. Если бы можно было сохранять переработанный и очищенный газ в виде топливных элементов, то сотовый рынок был тем самым что нужно. Да Газпром уходит от этой зависимости построив Амурский ГПЗ, строя ГПТ в Усть-Луге, входя в кооперацию с производителями удобрений, подготавливая инфраструктуру для продажи произведённого при очистке и переработке газа, СО2, для медицинских нужд, для нужд косметической и пищевой промышленности. Кроме того если бы не давление, то не началась бы интенсивная газификация в России. Так что звания Героя Труда РФ по представлению корпорации "Газпром" персонаж Андрис Пиебалгс (Andris Piebalgs) достоен. Кроме того во многих деревнях, посёлках и даже городах персонаж Андрис Пиебалгс (Andris Piebalgs) может получить из рук благодарных жителей стопку водки и горбушку ржаного хлеба с килечкой. Мечта!!!Комментировать
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