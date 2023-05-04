Аргументы и Факты

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Алаудинов заявил, что ВС РФ зашли на меловое производство в Белогоровке

Алаудинов заявил, что ВС РФ зашли на меловое производство в Белогоровке

Спецназ «Ахмат» и Южная группировка войск отодвинули позиции ВСУ на полтора километра на кременском направлении в Луганской народной республике, сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника главы Чечни, командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова.

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