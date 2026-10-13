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Газета.ру

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Wylsacom: не стоит переходить с iPhone 17 Pro на iPhone 18 Pro

Wylsacom: не стоит переходить с iPhone 17 Pro на iPhone 18 Pro

Новый iPhone 18 Pro не пользуется спросом среди россиян из-за незаметных изменений, отсутствия ряда функций в связи с региональными ограничениями и высокой стоимости, поделился мнением с «Газетой.

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