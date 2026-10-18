На предстоящих президентских выборах во Франции против лидера партии «Национально объединение» Марин Ле Пен может быть использован «румынский сценарий» с отстранением от выборов.
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