Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 562 подписчика

В плен попал офицер-морпех ВСУ, получивший паспорт РФ в 2024 году

В плен попал офицер-морпех ВСУ, получивший паспорт РФ в 2024 году

Редкая птица попала в плен ВС РФ на харьковском направлении. Офицер 35-й бригады морской пехоты Роман Рубан, который еще пару лет назад проживал в освобожденной части Херсонской области и имел российский паспорт.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии