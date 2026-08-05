В плен попал офицер-морпех ВСУ, получивший паспорт РФ в 2024 году

Редкая птица попала в плен ВС РФ на харьковском направлении. Офицер 35-й бригады морской пехоты Роман Рубан, который еще пару лет назад проживал в освобожденной части Херсонской области и имел российский паспорт.
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