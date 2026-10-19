The Atlantic: “President Trump’s inexplicable decision to waive some sanctions on Russia, announced late Friday, essentially gives a pass to the forces of evil in the Kremlin.
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