Госэкспертиза одобрила достройку проблемного "Гелиоса" в Нижнем Новгороде

В Верхних Печёрах всё-таки достроят многоэтажку на улице Композитора Касьянова.Государственная экспертиза дала положительное заключение, рассмотрев проектную документацию по достройке дома "Гелиос" в Нижнем Новгороде, сообщается в системе ЕГРЗ.