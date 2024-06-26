Россиянам рассказали, какие праздники отмечают 26 июня

В России и мире сегодня отмечают праздники, связанные с различными сферами общественной жизни. Одним из таких праздников является Международный день борьбы с наркотиками, который ежегодно отмечается 26 июня.
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