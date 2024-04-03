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Минцифры обсуждают с отраслью создание единого центра безопасности в сфере ИИ

Минцифры обсуждают с отраслью создание единого центра безопасности в сфере ИИ

Управляющий директор "Лаборатории Касперского" в России и странах СНГ Анна Кулашова заявила, что в РФ уже в этом году может быть создан центр исследования безопасности в сфере искусственного интеллекта (ИИ).

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