ФСБ задержала немецкого наёмника, дезертировавшего из ВСУ из-за невыплаты денег. По данным ведомства, гражданин Германии в 2004–2010 годах участвовал в боевых действиях в Афганистане, Сомали и Сирии, а в 2016–2018 годах служил в подразделении территориальной обороны ВСУ.