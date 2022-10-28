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«Никогда ещё выступление Главы Государства Российского не было столь идеологически насыщенным»

«Никогда ещё выступление Главы Государства Российского не было столь идеологически насыщенным»

27 октября Владимир Владимирович Путин принял участие в итоговой пленарной сессии XIX четырёхдневного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай", тема которого в этом году - "Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех".

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