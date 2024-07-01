Официально: второе дополнение для Alan Wake 2 выйдет в октябре Компания Remedy Entertainm...

Официально: второе дополнение для Alan Wake 2 выйдет в октябреКомпания Remedy Entertainment сообщила дату выхода физического делюкс-издания Alan Wake 2, а также рассказала о том, что второе расширение, The Lake House, также выйдет в октябре.
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