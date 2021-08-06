Коммунальный беспредел: как бороться с обнаглевшими УК и ТСЖ?

История с телеведущей Туттой Ларсен, у которой сотрудники предприятия ЖКХ за просрочку платежа вырвали в подъезде электрощиток, в очередной раз показала, что коммунальщики буквально не останавливаются ни перед чем в выбивании долгов с жильцов.