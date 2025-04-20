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Минсельхоз: производство безалкогольных напитков в России выросло на 9%

Минсельхоз: производство безалкогольных напитков в России выросло на 9%

Производство безалкогольных напитков в России в январе - феврале 2025 года выросло на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составило 126,7 млн дал, пишет агентство ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы Минсельхоза.

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