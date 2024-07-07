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В НАТО состроили "плохую мину при плохой игре". Лавров припугнул "ответкой" за обстрел Севастополя

В НАТО состроили "плохую мину при плохой игре". Лавров припугнул "ответкой" за обстрел Севастополя

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что американцы, натовцы состроили "плохую мину при плохой игре", говоря, что "не воюют с Россией".

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