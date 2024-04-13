Игорь Кобзев посетил площадку бывшего БЦБК 13 апреля

Губернатор Иркутской области 13 апреля находится с рабочей поездкой по Слюдянскому району. Один из объектов, который он посетил – промышленная площадка бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.
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