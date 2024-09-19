«Подлодки ВМФ РФ исследуют новые маршруты»: Канада решила ответить на «угрозу» дюжиной новых субмарин HMCS Corner Brook класса VictoriaКанадские власти взяли курс на модернизацию войск.
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«Подлодки ВМФ РФ исследуют новые маршруты»: Канада решила ответить на «угрозу» дюжиной новых субмарин HMCS Corner Brook класса VictoriaКанадские власти взяли курс на модернизацию войск.
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