Медуницы и фиалки расцвели раньше срока в уральских горах

Цветы на Таганае распустились на две недели раньше срока. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Таганай», среднемноголетнего срока своего цветения не стали дожидаться медуница и фиалка.
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