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"Маски-шоу" и "массовые задержания в элитном бизнес-клубе" в Москве: Что стало причиной?

"Маски-шоу" и "массовые задержания в элитном бизнес-клубе" в Москве: Что стало причиной?

Массовые задержания проходят в элитном бизнес-клубе Club 500 в Москве, сообщил ранее SHOT. Позже выяснилась и причина того, что в здание внезапно нагрянули сотрудники ФСБ, налоговой, Управления Экономической Безопасности и следователи.

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