Кевин Гарнетт – о выводе «Бостоном» из обращения его номера: «Я просто остался верен тому, каким был и кем был»

Член зала славы Кевин Гарнетт поделился впечатлениями о выводе «Бостоном» из обращения его игрового номера.

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