Глава Минфина США Йеллен испугалась внешнего долга в $34 триллиона

Министр финансов Соединенных Штатов Джаннет Йеллен высказалась опять весьма противоречиво, она назвала внешний долг «пугающим» и в то же самое время твердо заверила, что экономика страны весьма огромная и даже вполне себе управляемая.
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