Учёные спасли заброшенную лодку-долблёнку в Карелии

Географы Института лесных, горных и строительных наук ПетрГУ совместно с Карельским отделением Русского географического общества провели необычную операцию по транспортировке лодки — долблёнки, сообщает Петрозаводский государственный университет.
Географы Института лесных, горных и строительных наук ПетрГУ совместно с Карельским отделением Русского географического общества провели необычную операцию по транспортировке лодки — долблёнки, сообщает Петрозаводский государственный университет.
Свежие комментарии