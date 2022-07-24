Карелия.ньюс

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Учёные спасли заброшенную лодку-долблёнку в Карелии

Географы Института лесных, горных и строительных наук ПетрГУ совместно с Карельским отделением Русского географического общества провели необычную операцию по транспортировке лодки — долблёнки, сообщает Петрозаводский государственный университет.

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