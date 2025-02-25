Амфибия переднего края – недостающее звено Российской Армии ЛуАЗ-967Приоритетная техникаВ Российской Армии сложилась парадоксальная ситуация.
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Амфибия переднего края – недостающее звено Российской Армии ЛуАЗ-967Приоритетная техникаВ Российской Армии сложилась парадоксальная ситуация.
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