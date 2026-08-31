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Около 7,5 тысячи первоклассников пойдут в школы Барнаула в 2026 году

Около 7,5 тысячи первоклассников пойдут в школы Барнаула в 2026 году

В Министерстве образования региона отмечают, что показатели почти не отличаются от прошлогодних В Барнауле в 2026 году за парты сядут примерно 7,5 тысячи детей, которые впервые пойдут в школу.

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