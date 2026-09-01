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Аргументы и Факты

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Идею появления в РФ дешевой массовой машины назвали утопической

Идею появления в РФ дешевой массовой машины назвали утопической

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в беседе с «Лентой.ру» заявил, что появление на российском рынке качественного, безопасного и дешевого автомобиля по цене 500–600 тысяч рублей невозможно.

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