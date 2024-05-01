Реальность украинской обороны на Часовом Яре: поле усеяно трупами бойцов Ольга ВайленкоВедомственный аналитик Владислав Шурыгин озвучил ряд критических замечаний относительно оборонительных стратегий украинского спецназа.
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