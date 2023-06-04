Global News: Корабль КНР едва не столкнулся с эсминцем ВМС США в Тайваньском проливе

Вещающий в Канаде телевизионный канал Global News продемонстрировал сюжет о сближении боевого корабля КНР и одного из эсминцев Военно-морского флота Соединённых Штатов Америки в акватории Тайваньского пролива, в ходе которого они чуть не врезались.