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Global News: Корабль КНР едва не столкнулся с эсминцем ВМС США в Тайваньском проливе

Global News: Корабль КНР едва не столкнулся с эсминцем ВМС США в Тайваньском проливе

Вещающий в Канаде телевизионный канал Global News продемонстрировал сюжет о сближении боевого корабля КНР и одного из эсминцев Военно-морского флота Соединённых Штатов Америки в акватории Тайваньского пролива, в ходе которого они чуть не врезались.

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