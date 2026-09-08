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Татар-информ

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Кафе при АЗС в Татарстане закрыли из-за множества санитарных нарушений

Кафе при АЗС в Татарстане закрыли из-за множества санитарных нарушений

Кафе при АЗС в Татарстане закрыли из-за более чем двух десятков санитарных нарушений. Как рассказали в Управлении Роспотребнадзора по РТ, в кафе при АЗС «Ирбис» в селе Большая Шильна обнаружили более 27 нарушений.

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