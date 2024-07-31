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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Коллинс о разговоре со Швентек у сетки: «Сказала Иге, что не нужно неискренне реагировать на мою травму. Мне не нужна фальшь»

Коллинс о разговоре со Швентек у сетки: «Сказала Иге, что не нужно неискренне реагировать на мою травму. Мне не нужна фальшь»

Даниэль Коллинс рассказала, о чем говорила с Игой Швентек после матча 1/4 Олимпиады. Американка снялась при счете 1:6, 6:2, 1:4.

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