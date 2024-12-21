Нацбанк сделал заявление по обмену долларов старого образца в Казахстане

Национальный Банк Казахстана (далее – НБК) сообщает об участившихся жалобах от граждан по фактам отказа со стороны обменных пунктов БВУ и небанковских обменных пунктов в обмене наличных долларов США, выпущенных в период c 1996 по 2013 годы.