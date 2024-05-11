Водитель автобуса, который упал в реку Мойку в Петербурге, уже попадал в аварии ранее. Одна из местных жительниц рассказала, что таджик, утопивший автобус с пассажирами, месяц назад врезался на светофоре в её автомобиль.
ВРЕЗАЛСЯ НА СВЕТОФОРЕ: УТОПИВШИЙ АВТОБУС С ПАССАЖИРАМИ В МОЙКЕ ТАДЖИК НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ НАЗАД УЖЕ ПОПАДАЛ В ДТП
Комментарии
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Ваша Светлость
Вот как так получается - добрые, трудолюбивые, незаменимые таджикские специалисты где не появятся, везде трупы?!! Уверен, этот урюк права купил, все его "освидетельствования" куплены! Чтоб не возбуждать в стране межнациональную рознь, надо всех этих понаехавших выслать из России!!!! Лоббистов, коррумпированных чинуш, получающих свой гешефт от урюков, немедленно сажать с конфискацией имущества!!!
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1 час.
ВН
Валерий Николаевич
Свалили всё на водилу,не дожидаясь результатов следствия. И то верно, тут и козлу понятно
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1 час.
Karmadon
Расследование, безусловно, необходимо, но причем здесь национальность? Можно подумать, что русские в аварии не попадают.
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5 мин.
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