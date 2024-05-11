ВРЕЗАЛСЯ НА СВЕТОФОРЕ: УТОПИВШИЙ АВТОБУС С ПАССАЖИРАМИ В МОЙКЕ ТАДЖИК НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ НАЗАД УЖЕ ПОПАДАЛ В ДТП

Ваша Светлость

Вот как так получается - добрые, трудолюбивые, незаменимые таджикские специалисты где не появятся, везде трупы?!! Уверен, этот урюк права купил, все его "освидетельствования" куплены! Чтоб не возбуждать в стране межнациональную рознь, надо всех этих понаехавших выслать из России!!!! Лоббистов, коррумпированных чинуш, получающих свой гешефт от урюков, немедленно сажать с конфискацией имущества!!!