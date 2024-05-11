Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 329 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Karmadon
    Расследование, безусловно, необходимо, но причем здесь национальность? Можно подумать, что русские в аварии не попадают.ВРЕЗАЛСЯ НА СВЕТО...
  • Nata
    Хватит! Уже один комик развалил страну и превратил её в пародию на фашистскую германию .В Ереване многоты...
  • лина любимцева
    А я поддерживаю и всегда поддерживала армянский народ!!В Ереване многоты...

ВРЕЗАЛСЯ НА СВЕТОФОРЕ: УТОПИВШИЙ АВТОБУС С ПАССАЖИРАМИ В МОЙКЕ ТАДЖИК НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ НАЗАД УЖЕ ПОПАДАЛ В ДТП

ВРЕЗАЛСЯ НА СВЕТОФОРЕ: УТОПИВШИЙ АВТОБУС С ПАССАЖИРАМИ В МОЙКЕ ТАДЖИК НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ НАЗАД УЖЕ ПОПАДАЛ В ДТП

Водитель автобуса, который упал в реку Мойку в Петербурге, уже попадал в аварии ранее. Одна из местных жительниц рассказала, что таджик, утопивший автобус с пассажирами, месяц назад врезался на светофоре в её автомобиль.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ваша Светлость
Вот как так получается - добрые, трудолюбивые, незаменимые таджикские специалисты где не появятся, везде трупы?!! Уверен, этот урюк права купил, все его &quot;освидетельствования&quot; куплены! Чтоб не возбуждать в стране межнациональную рознь, надо всех этих понаехавших выслать из России!!!! Лоббистов, коррумпированных чинуш, получающих свой гешефт от урюков, немедленно сажать с конфискацией имущества!!!
Ответить
1 час.
ВН
Валерий Николаевич
Свалили всё на водилу,не дожидаясь результатов следствия. И то верно, тут и козлу понятно
Ответить
1 час.
Karmadon
Расследование, безусловно, необходимо, но причем здесь национальность? Можно подумать, что русские в аварии не попадают.
Ответить
5 мин.

Картина дня

наверх