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Царьград

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Контрразведка Германии зафиксировала рост экстремизма в Бундесвере

Контрразведка Германии зафиксировала рост экстремизма в Бундесвере

Контрразведка Германии сообщает о росте числа экстремистских проявлений в Бундесвере. В 2025 году зарегистрировано 610 случаев, что на 26% больше по сравнению с 2024 годом, особенно отмечается усиление правого экстремизма.

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